Канчельскис: Если у Дзюбы есть желание, то нужно продолжать играть

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем российского форварда Артёма Дзюбы.

Напомним, ранее «Локомотив» объявил о прекращении сотрудничества с 35-летним футболистом.

По мнению эксперта, у Дзюбы мало шансов продолжить карьеру в Российской премьер-лиге, но все же они есть.

«Если договорится с каким-то клубом и проведет нормальную предсезонную подготовку, то в следующем сезоне сможет держать уровень», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Специалист считает, что если у Дзюбы есть желание играть, то нужно продолжать карьеру, ведь таких нападающих в России немного.

В прошедшем сезоне чемпионата России Дзюба принял участие в 21 матче, в которых четыре раза поразил ворота соперников и оформил три ассиста.