Салтыков: «Спасибо тренерскому штабу, что поверили в меня»

Вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков поделился комментарием о своей игре в прошедшем сезоне.

«Для меня это был первый сезон в РПЛ. Спасибо тренерскому штабу и руководству, что поверили в меня и дали шанс. Очень благодарен им за это», — приводит слова Салтыкова «Чемпионат».

В минувшем сезоне 19-летний футболист появился на поле в 33 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и стал автором пяти результативных передач.

С нового сезона Салтыков будет выступать за столичный «Локомотив», который выкупил контракт игрока у «Крыльев Советов» минувшей зимой.

Чемпионат России – 2023/24 подопечные Игоря Осинькина завершили на девятом месте в таблице.