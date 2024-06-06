Салтыков оценил выступление «Крыльев Советов»

Вингер «Крыльев Советов» Никита Салтыков высказался о результатах команды в минувшем розыгрыше чемпионата России.

Футболист заявил, что по сравнению с прошлым сезоном «Крылья» выступили хорошо, но есть и обратная сторона.

— Если смотреть, что в первой части сезона мы забрались так высоко, а в итоге заняли девятое место, можно назвать этот сезон не таким удачным, — цитирует Салтыкова «Чемпионат».

По итогам сезона подопечные Игоря Осинькина финишировали на девятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 30 турах.

Добавим, что новый сезон Салтыков начнет в московском «Локомотиве».