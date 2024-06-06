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Раскрыто будущее капитана «Зенита»

06 Июня 2024 • 12:06 Комментировать

Агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы защитника и капитана «Зенита» Дугласа Сантоса, ответил на вопрос о будущем своего клиента.

«Дуглас намерен остаться в «Зените». Никаких планов уходить куда-то нет», — приводит слова агента Sport24.

Напомним, 30-летний футболист выступает за «сине-бело-голубых» с июля 2019 года. В минувшем сезоне он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил три мяча и стал автором трех ассистов.

Трудовой договор Сантоса с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость бразильца в 12 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дуглас Сантос Тьяго Фрейтас ещё теги
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