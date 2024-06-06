В «Локомотиве» высказались о возможном подписании Джикии

Юрий Нагорных, который является председателем совета директоров «Локомотива», ответил на вопрос о возможном подписании экс-защитника «Спартака».

По словам руководителя столичного клуба, переход Джикии в стакан «железнодорожников» маловероятен.

Напомним, Джикия сейчас находится в статусе свободного агента, ранее он покинул «Спартак» в связи с истечением срока трудового договора.

- Для нас его переход не является приоритетом. На сегодняшний день у нас укомплектована линия защиты, и мы не видим Георгия в клубе, - цитирует Нагорных «Матч ТВ».

«Железнодорожники» в минувшем сезоне финишировали на четвёртой позиции в таблице чемпионата, набрав 53 очка.

Джикия в прошлом сезоне провёл в РПЛ восемь игр и не отметился результативными действиями.