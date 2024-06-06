Газзаев: «Дуглас Сантос и Барриос – два фундаментальных игрока «Зенита»

Валерий Газзаев, который ранее был главный тренером ЦСКА, высказался о легионерах «Зенита» после ухода из команды бразильца Малкома.

- Таких, как Малком, в принципе мало. Но у «Зенита» есть два фундаментальных игрока - два «железных Феликса», как я их называю. Дуглас Сантос и Барриос всегда бьются за клуб, как за свою страну, - цитирует экс-наставника ЦСКА «Чемпионат».

Также Газзаев отметил, что у «Зенита» есть Педро, который ему очень нравится и которого ждёт большое будущее.

Напомним, Малком покинул петербургскую команду летом прошлого года, он выступал за клуб на протяжении четырёх сезонов.

Дуглас Сантос в прошлом сезоне провёл за питерский клуб 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал три ассиста на партнёров. Барриос записал в свой актив две результативные передачи, проведя за «Зенит» 39 игр во всех турнирах.