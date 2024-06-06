В РФС прокомментировали трансфер Сафонова в «ПСЖ»

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на новость о возможном трансфере вратаря «Краснодара» и сборной страны Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».
«Безусловно, такой переход, с одной стороны, повлияет на имидж российского футбола. Но с другой стороны, для меня важно, чтобы наши сильные игроки играли в российских турнирах», - передает слова Дюкова Sport24.
Ранее в прессе появилась информация, что парижский гранд подпишет с Сафоновым долгосрочный трудовой договор на пять лет. Сумма потенциального трансфера составит 20 миллионов евро.
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