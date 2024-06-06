Защитник «Факела» Божин перенёс операцию

Сергей Божин, игрок воронежской команды, перенёс операцию.

Как сообщается на официальных страницах «Факела» в социальных сетях, футболисту сделали операцию на паховых кольцах, которая прошла успешно. Теперь Божину предстоит восстановление.

В прошлом сезоне чемпионата России защитник «Факела» принял участие в 26 матчах, в которых два раза поразил ворота соперников. Также Божин провёл одну игру в Кубке России. Контракт футболиста с воронежской командой действует до лета этого года. Сам Божин ранее сообщил, что переговоры о продлении трудового соглашения уже идут. Трансферная стоимость игрока оценивается в 900 тысяч евро.