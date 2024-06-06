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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев назвал лучшего тренера сезона в РПЛ - Мусаев на втором месте

06 Июня 2024 • 10:49 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, кого считает лучшими тренерами минувшего сезона в Российской премьер-лиге.

«На первом месте - вне конкуренции Семак, на втором - Мусаев. На третье много претендентов. А у нас получилось так, что для звания тренера года достаточно бронзовых медалей», - передает слова российского специалиста «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» под руководством Семака оформил требл, выиграв РПЛ, Кубок России и Суперкубок. На второй позиции финишировал «Краснодар», а тройку призеров замкнуло столичное «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Семак Валерий Газзаев Мурад Мусаев ещё теги
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