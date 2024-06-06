Адамов высказался о требле «Зенита»

Страж ворот петербургского «Зенита» Денис Адамов поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне.

«Эмоции потрясающие, самые положительные, мы все очень рады. Учитывая то, насколько тяжело для нас складывался сезон, насладиться всеми этими результатами в конце - это самое приятное», - передает слова Адамова «Советский спорт».

Напомним, что в минувшем сезоне петербургский клуб оформил требл. Подопечные Сергея Семака одержали победы в Премьер-лиге, Кубке России и Суперкубке страны.

Адамов сыграл в РПЛ девять поединков и пропустил шесть мячей. В трех матчах он отстоял на ноль.