В «Локомотиве» допускают, что Антон Миранчук останется в клубе

Юрий Нагорных, который занимает должность председателя совета директоров «железнодорожников», рассказал о ситуации с футболиста клуба Антона Миранчука.

Нагорных отметил, что контракт с футболистом в настоящее время продолжает действовать до конца июня.

- И сейчас я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде, - цитирует руководителя «Локомотива» «Матч ТВ».

Ранее в СМИ была информация, что Миранчук покинет столичную команду этим летом. Сообщалось, что игроком интересуются некоторые зарубежные клубы.

В минувшем сезоне РПЛ в активе 28-летнего полузащитника 29 игр, в которых он забил шесть голов и сделал пять ассистов на партнёров.