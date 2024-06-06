Газзаев: «В «Зените» перебор иностранцев»

Известный российский тренер Валерий Газзаев, поработавший в московском ЦСКА, поделился мнением о количестве иностранных футболистов в петербургском «Зените».

«Не перебор сейчас иностранцев с «Зените»? Перебор», - высказался специалист в беседе с журналистами «Чемпионата».

В минувшем сезоне «Зенит» стал чемпионом Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака выиграли титул в шестой раз подряд. Кроме того, «сине-бело-голубые» стали обладателями кубка и суперкубка страны. После завершения сезона петербургский клуб продлил контракт с главным тренером до 2030 года.