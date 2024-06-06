Газзаев - о тренере «Динамо» Личке: «За такие результаты увольняют»

Экс-главный тренер столичного ЦСКА Валерий Газзаев критически высказался о наставнике «Динамо» Марцеле Личке. Эксперту не понравилось, что чешского специалиста признали лучшим тренером сезона в РПЛ.

«За такие результаты увольняют. Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару», - передает слова Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что для победы в чемпионате России «Динамо» было достаточно не проиграть «Краснодару» в последнем туре РПЛ. Однако «бело-голубые» потерпели поражение со счетом 0:1 и финишировали на третьем месте.