Зобнин прокомментировал назначение Станковича в «Спартак»

Хавбек московского «Спартака» Роман Зобнин высказался о назначении сербского специалиста Деяна Станковича на пост главного тренера команды.
«Он был топ‑футболистом. Железно в России его все знают. Как тренера знают меньше, но я лично знаю, что он добивался успехов в Венгрии и Сербии. Очень хочется с ним поработать», - приводит слова полузащитника телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что в минувшем сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России. Зобнин поучаствовал в 22 матчах, в которых записал себе на счет две результативные передачи.
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