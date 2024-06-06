В «Локомотиве» высказались о Дзюбе

Юрий Нагорных, председатель совета директоров московского «Локомотива», сказал слова благодарности в адрес нападающего Артёма Дзюбы. 35-летий форвард покинул «железнодорожников» по окончании сезона.

«Хочу поблагодарить Артёма за эти полтора года, проведённые в «Локомотиве». Он выдающийся футболист, форвард, один из лучших игроков в истории российского футбола», - передает слова руководителя телеканал «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Дзюба поучаствовал в 21 поединке. Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча и три результативные передачи.