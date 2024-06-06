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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев оценил решение Игнашевича уйти из «Балтики»

06 Июня 2024 • 09:54 Комментировать

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением об уходе Сергея Игнашевича с поста наставника калининградской «Балтики».

«То, что он подал в отставку после Кубка, я считаю правильным решением. За результат, особенно такой глобальный, всегда отвечает тренер. Поэтому Игнашевич поступил абсолютно правильно», - передает слова эксперта «Чемпионат».

Напомним, что по итогам сезона-2023/2024 калининградская команда вылетела из Премьер-лиги в первый дивизион. «Балтика» могла скрасить сезон победой в Кубке России, но в суперфинале потерпела поражение от петербургского «Зенита» со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Сергей Игнашевич
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