Газзаев: «Было время «Спартака», а сейчас - время «Зенита»

«Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история. Впереди новый сезон, где будут всё так же требовать результата. Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас - «Зенита», - передает слова Газзаева «Чемпионат».