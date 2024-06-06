Газзаев: «Было время «Спартака», а сейчас - время «Зенита»

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о гегемонии петербургского «Зенита» в Российской премьер-лиге.
«Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история. Впереди новый сезон, где будут всё так же требовать результата. Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас - «Зенита», - передает слова Газзаева «Чемпионат».
Стоит отметить, что петербургский клуб выиграл чемпионат России в шестой раз подряд. На втором месте финишировал «Краснодар», а призовую тройку замкнуло московское «Динамо». Далее расположились «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА.
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