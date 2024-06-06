Ротенберг прокомментировал требл «Зенита»

Рулевой хоккейного СКА Роман Ротенберг в интервью высказался об успехах петербургского «Зенита» в минувшем сезоне. Подопечные Сергея Семака оформили требл.
«Был очень тяжелый сезон, но это пример, что можно в любой ситуации добиться победы. Это пример для меня лично, для СКА, для нас, для всех, в любой ситуации добиваться побед», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Зенит» в последнем туре Премьер-лиги вырвал чемпионский титул. «Сине-бело-голубые» стали триумфаторами РПЛ в шестой раз подряд. Кроме того, команда Сергея Семака стала обладателем кубка и суперкубка России.
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