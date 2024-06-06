Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ротенберг прокомментировал требл «Зенита»

06 Июня 2024 • 09:27 Комментировать

Рулевой хоккейного СКА Роман Ротенберг в интервью высказался об успехах петербургского «Зенита» в минувшем сезоне. Подопечные Сергея Семака оформили требл.

«Был очень тяжелый сезон, но это пример, что можно в любой ситуации добиться победы. Это пример для меня лично, для СКА, для нас, для всех, в любой ситуации добиваться побед», - передает слова тренера «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» в последнем туре Премьер-лиги вырвал чемпионский титул. «Сине-бело-голубые» стали триумфаторами РПЛ в шестой раз подряд. Кроме того, команда Сергея Семака стала обладателем кубка и суперкубка России.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Ротенберг
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Газзаев назвал тренера, которого надо было назначать ЦСКА вместо Николича Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый Игнашевич отказал московскому клубу В «Акроне» заявили, что команда не готова к РПЛ
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июня
09:27 · Россия. Премьер-лига
Ротенберг прокомментировал требл «Зенита»
09:01 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Соболев не так важен «Спартаку», как он заслуживает»
07:52 · Россия. Премьер-лига
Зобнин - о прощании с Джикией: «Выпили, поплакали вместе»
07:34 · Россия. Премьер-лига
Карпин раскрыл свою первую реакцию на переход Сафонова в «ПСЖ»
05 Июня
23:03 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Бурмистрова есть мысли о завершении карьеры»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Желаю менеджменту ЦСКА удачи и прозрения»
22:20 · Кубок России
Стал известен формат следующего розыгрыша Кубка России официально
22:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Са: «Конечно, он настроен остаться в «Краснодаре» эксклюзив
21:57 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Почему в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве» не готовят своих тренеров?»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Очень важно, чтобы руководство ЦСКА действовало едино»
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» подпишет воспитанника «Зенита»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Расстались с Абаскалем на хорошей ноте»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Зобнин рассказал, что при Абаскале в «Спартаке» был негативный фон
20:51 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Приветствую решение оставить Галактионова в «Локомотиве»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Масалитин выступил за назначение Игнашевича в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем