Камоцци: «Соболев не так важен «Спартаку», как он заслуживает»

Футбольный функционер Франко Камоцци, ранее работавший в московском «Спартаке», прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «красно-белых» Александра Соболева в петербургский «Зенит».
«Мне кажется, сейчас Соболев не так важен «Спартаку», как он этого заслуживает. В таком случае им лучше отпустить Александра туда, где его будут считать важным игроком основного состава», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».
Напомним, что Александр выступает за столичный «Спартак» с 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между клубом и нападающим истекает летом 2026-го.
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