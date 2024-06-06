Зобнин - о прощании с Джикией: «Выпили, поплакали вместе»

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о прощании с бывшим капитаном и защитником команды Георгием Джикией. Игрок покинул «красно-белых» по окончании сезона.

«После прощального матча с «Рубином» поехали в ресторан. Только футболисты. Чуть‑чуть выпили, поплакали все вместе, взгрустнули. Как сказал Джикия, жизнь продолжается», - высказался полузащитник в эфире телеканале «Матч ТВ».

Ранее было объявлено, что руководство «красно-белых» отказалось продлевать трудовое соглашение с Джикией. В минувшем сезоне 30-летний центральный защитник провел всего 12 поединков, не отметившись голевыми действиями.