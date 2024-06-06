Карпин раскрыл свою первую реакцию на переход Сафонова в «ПСЖ»

Наставник сборной России и «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своей первой реакции на возможный трансфер голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Моя первая реакция на переход Сафонова? Радость. Пускай идет и конкурирует с Доннаруммой», - поведал специалист на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Ранее в прессе сообщалось, что российский вратарь близок к переходу в парижский гранд. «ПСЖ» планирует подписать с Сафоновым трудовое соглашение на пять лет. Сумма потенциального трансфера может составить порядка 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Матвей вместе с «быками» стал вице-чемпионом России.