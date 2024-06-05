Агент: «У Бурмистрова есть мысли о завершении карьеры»

Антон Синьков, агент опытного игрока атаки «Сочи» Никиты Бурмистрова порассуждал о будущем своего клиента и заявил, что у нападающего есть мысли о завершении карьеры игрока.

«Тренер заинтересован, чтобы он остался. Они решили совместно подумать, в каком качестве продолжать работать. Есть у Никиты мысли о завершении карьеры. Надеюсь, он все-таки поможет команде вернуться в РПЛ», - делится Синьков для Metaratings.

Напомним, что Бурмистров в «Сочи» уже почти шесть лет – с лета 2018 года. Сейчас бывшему игроку «Амкара», «Анжи» и «Краснодар» 34 года, в начале июля Никита отметит свой 35-летний юбилей.