Губерниев: «Желаю менеджменту ЦСКА удачи и прозрения»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев выразил недоумение по поводу того, что главным тренером московского ЦСКА в итоге стал не ветеран клуба, молодой тренер Сергей Игнашевич, а иностранный специалист из Сербии Марко Николич, пусть уже и работавший в России.

«Есть вещи очевидные, а люди принимает неочевидные решения. Желаю менеджменту ЦСКА удачи и прозрения. Неназначение Игнашевича – это странно», - говорит Губерниев Metaratings.

Как добавил Дмитрий, про Николича в России уже все успели позабыть.

«Сейчас он в ЦСКА будет доказывать все еще раз», - добавил Губерниев.