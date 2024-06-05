Самуэль Коста, представитель зимнего новичка «Краснодара» Виктора Са специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем бразильского легионера.

«Конечно, Виктор настроен остаться в Краснодаре. У него действующий контракт, он успешно адаптируется в России и будет продолжать играть за «Краснодар», - говорит Коста нашему корреспонденту.

Виктор Са перебрался в стан «быков» из «Ботафого». За «Краснодар» Виктор провёл 12 матчей, в них ему удалось забить всего лишь один гол и оформить две голевые передачи. «Краснодар» стал серебряным призёром чемпионата России.