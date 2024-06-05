Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Са: «Конечно, он настроен остаться в «Краснодаре» эксклюзив

05 Июня 2024 • 22:15 Комментировать

Самуэль Коста, представитель зимнего новичка «Краснодара» Виктора Са специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем бразильского легионера.

«Конечно, Виктор настроен остаться в Краснодаре. У него действующий контракт, он успешно адаптируется в России и будет продолжать играть за «Краснодар», - говорит Коста нашему корреспонденту.

Виктор Са перебрался в стан «быков» из «Ботафого». За «Краснодар» Виктор провёл 12 матчей, в них ему удалось забить всего лишь один гол и оформить две голевые передачи. «Краснодар» стал серебряным призёром чемпионата России.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Са Самуэль Коста ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Роналду не сыграет за Португалию - названа причина Кроос ответил болельщикам «Реала», попросившим его остаться Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Вице-президент ФТР рассказал, за счёт чего Мирра Андреева может выйти в финал «Ролан Гаррос» ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ сезона-2023/24 Мирра Андреева вышла в 1/2 финала «Ролан Гаррос», обыграв Соболенко Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
23:03 · Россия. Премьер-лига
Агент: «У Бурмистрова есть мысли о завершении карьеры»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Желаю менеджменту ЦСКА удачи и прозрения»
22:20 · Кубок России
Стал известен формат следующего розыгрыша Кубка России официально
22:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Са: «Конечно, он настроен остаться в «Краснодаре» эксклюзив
21:57 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Почему в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве» не готовят своих тренеров?»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Очень важно, чтобы руководство ЦСКА действовало едино»
21:12 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» подпишет воспитанника «Зенита»
21:11 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Расстались с Абаскалем на хорошей ноте»
21:06 · Россия. Премьер-лига
Зобнин рассказал, что при Абаскале в «Спартаке» был негативный фон
20:51 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Приветствую решение оставить Галактионова в «Локомотиве»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Масалитин выступил за назначение Игнашевича в ЦСКА
20:37 · Россия. Премьер-лига
Масалитин раскритиковал Федотова за работу в ЦСКА 1
20:30 · Россия. Премьер-лига
Зобнин считает Абаскаля хорошим тренером
20:25 · Россия. Премьер-лига
Лунёв раскрыл причину ухода из «Карабаха»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Зобнин — о результатах при Абаскале: Виноват не только тренер, каждый должен покопаться в себе
Все новости
Рекомендуем