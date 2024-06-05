Масалитин: «Почему в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве» не готовят своих тренеров?»

Валерий Масалитин, ветеран московского ЦСКА вновь высказался о Сергее Игнашевиче. Бывший защитник «армейцев» так и не возглавит столичный клуб – на место после ухода Владимира Федотова пришёл Марко Николич.

«Кого Романцев тренировал до «Спартака»? «Красную Пресню» и «Спартак» из Орджоникидзе. Почему в «Динамо», ЦСКА и «Локомотиве» не готовят своих? Ребят, которые верою и правдой служили клубу. Вот будет Игнашевич – у болельщиков дух поднимается, все победы ЦСКА с ним связаны. Ему помочь – и дело пойдет», - рассуждает эксперт для «Газеты.Ру».

Игнашевич на данный момент свободен. После вылета из РПЛ и поражения «Балтики» в Суперкубке России Сергей покину пост тренера калининградского клуба.