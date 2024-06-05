Масалитин: «Очень важно, чтобы руководство ЦСКА действовало едино»

Валерий Масалитин порассуждал о недавней смене тренера в московском ЦСКА. Владимира Федотова сменил серб Марко Николич. По мнению Масалитина, в будущем сезоне в армейском клубе самое главное – это то, чтобы руководство команды действовало в едином ключе.

«Допустим, одни привели Николича, делают для него всё. Вторые не помогают и ждут, когда тренер провалится. Важно, чтобы руководство в едином ключе и решало одни задачи все вместе. Бабаев, Мовсисян, тренер – все», - делится Масалитин для «Газеты.Ру».

Как добавил эксперт, самое главное, чтоб клуб не превратился в «лебедя, рака и щуку».

Масалитин выступил за назначение Игнашевича в ЦСКА