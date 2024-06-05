«Оренбург» подпишет воспитанника «Зенита»

Центральный защитник Артём Касимов, воспитанник академии питерского «Зенита» продолжит карьеру в «Оренбурге». Такой новостью делится инсайдер Иван Карпов.

«Оренбург» выкупает у питерцев 21-летнего игрока. Контракт с командой Давида Деограсии молодой футболист подпишет на три года. Вторую часть минувшего сезона Артём провел в серебряном призёре Мелбет-Первой лиги, махачкалинском «Динамо». Под руководством Хасанби Биджиева он сыграл 11 матчей (786 минут) и сделал один ассист.

«Оренбург» избежал стыковых матчей по итогу сезона в Премьер-лиге и занял 12-е место турнирной таблицы.