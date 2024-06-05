Зобнин: «Расстались с Абаскалем на хорошей ноте»

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как команда провожала Гильермо Абаскаля после его увольнения с поста главного тренера.

«Он приехал на базу и попрощался с командой. Мы с ним тоже пообщались, пожелали друг другу удачи. Я также поблагодарил его за работу. Расстались на хорошей ноте», — заявил Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. После поражения от «Сочи» (0:1), который занимал последнее место в РПЛ, тренер был уволен.

«Спартак» завершил кампанию на пятой позиции в чемпионате России, не добрав шесть очков до медальной зоны.