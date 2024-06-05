Зобнин рассказал, что при Абаскале в «Спартаке» был негативный фон

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о состоянии команды при работе с Гильермо Абаскалем.

«Фон был негативный. Так всегда после поражений. А когда их становится много, то еще сложнее. Мы старались исправить ситуацию, но не получилось», — сказал Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Футболист признался, что не знает, могла ли ранняя отставка Абаскаля повлиять на борьбу «Спартака» за медали.

Напомним, после увольнения испанца «Спартак» ни разу не проиграл в шести последних матчах РПЛ. Вместе с Владимиром Слишковичем, который исполнял обязанности главного тренера после Абаскаля, команда заняла пятое место в чемпионате России, набрав 50 очков.