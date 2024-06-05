Непомнящий: «Приветствую решение оставить Галактионова в «Локомотиве»

Российский тренер Валерий Непомнящий порассуждал о Михаиле Галактионове. Ранее в руководстве «Локомотива» высказались о том, что Михаил продолжит работать с командой.

«Я рад за Михаила. Обсуждать или осуждать решение считаю некорректным, это решение полностью на плечах руководства «Локомотива». Я просто приветствую это решение», - говорит Непомнящий для Vprognoze.ru.

Минувший сезон стал для Галактионова вторым в «Локомотиве» и первым полноценным. По итогу 30 туров «железнодорожники» смогли финишировать на четвёртом месте турнирной таблицы. До третьего места столичному коллективу не хватило трёх очков.