Масалитин выступил за назначение Игнашевича в ЦСКА

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что Сергей Игнашевич подходит на роль главного тренера «красно-синих».

Масалитин заявил, что Гвардиола тренировал только дубль до прихода в «Барселону», то же самое было с Зиданом, но в РПЛ почему-то не доверяют бывшим игрокам.

«Серёга Игнашевич уже прошел и Вторую лигу, и Первую лигу, и Премьер-лигу. У него уже хороший опыт», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

Стоит сказать, что в СМИ активно обсуждалась тема с возможным назначением Игнашевича в ЦСКА после ухода из «Балтики», однако столичный клуб выбрал другого специалиста.