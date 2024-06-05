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Масалитин раскритиковал Федотова за работу в ЦСКА

05 Июня 2024 • 20:37 Комментировать (1)

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе Владимира Федотова на посту наставника «красно-синих».

Как считает эксперт, виной неудачных результатов ЦСКА является Федотов, который использовал игроков на непривычных для них позициях.

«Федотов начал выдумывать с правым защитником. Слева неплохо выходил тот же Рядно, а он взял и поставил туда Гайича. Облякова, опять же, в центр вернул», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

ЦСКА завершил сезон на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. После окончания сезона Федотов был отправлен в отставку. В ближайшее время новым главным тренером «армейцев» должен стать экс-рулевой «Локомотива» Марко Николич.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Владимир Федотов ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
05 Июня 2024 в 21:00
критик блин нашёлся кто ты такой? розевать рот на... иди и сам потренируй слабо наверное, а языком молоть горазд
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