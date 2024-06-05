Зобнин считает Абаскаля хорошим тренером

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал, за что поблагодарил экс-наставника команды Гильермо Абаскаля.

«За доверие ко мне, потому что я всегда его чувствовал. Мы всегда с ним были на связи. Ничего плохого про него сказать не могу. Хороший специалист и хороший человек», — заявил Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 по апрель 2024 года. Вместе с испанским тренером «красно-белые» завоевали бронзовые медали РПЛ и доходили до полуфинала Кубка России.

В минувшем сезоне «Спартак» занял пятое место в чемпионате России, отстав от лидера на семь баллов.