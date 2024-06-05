Лунёв раскрыл причину ухода из «Карабаха»

На днях российский голкипер Андрей Лунёв покинул «Карабах». Теперь 32-летний вратарь – свободный агент. Андрей рассказал о том, почему решил покинуть стан чемпиона Азербайджана.

«Семейные обстоятельства. Это стало немаловажным фактором. Это приоритетный момент, о чем я говорил и тренеру», - приводит слова Андрея Azerisport.

Напомним, что в «Карабахе» Лунёв завоевал два трофея. Его команда выиграла национальный чемпионат в очередной раз, а также взяла Кубок страны.

В Лиге Европы «Карабах» смог дойти до 1/8 финала – на этой стадии клуб остановил леверкузенский «Байер», финалист еврокубка.