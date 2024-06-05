Зобнин — о результатах при Абаскале: Виноват не только тренер, каждый должен покопаться в себе

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин высказался о бывшем наставнике команды Гильермо Абаскале.

«В результате «Спартака» виноват не только тренер, а все люди, которые работают в клубе, должны чуть‑чуть вину взять на себя», — заявил Зобнин в эфире «Матч ТВ».

При этом футболист отметил, что, конечно, за результат отвечает тренер, ведь он выбирает состав, но в такой ситуации каждый должен покопаться в себе.

Напомним, Абаскаль был отправлен в отставку в середине апреля. Команда доигрывала сезон под руководством Владимира Слишковича. По итогам розыгрыша чемпионата России – 2023/24 «Спартак» финишировал на пятой позиции.