Черчесов рассказал, мог ли возглавить «Спартак» или «Пари НН»

Новый рулевой сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном назначении в «Спартак» или в «Пари НН» перед приходом в национальную команду.

«Слухи про «Пари НН» не соответствовали действительности? Вообще! Никакой правды не было. И, опережая ваш вопрос, в «Спартак» меня тоже не звали», — заявил Черчесов «Чемпионату».

Напомним, ранее СМИ отправляли Черчесова в «Пари НН» в случае сохранением клубом прописки в РПЛ. По итогу 60-летний специалист возглавил сборную Казахстана, сменив на посту главного тренера Магомеда Адиева.

Последним местом работы Черчесова был венгерский «Ференцварош».