Газизов заявил, что у Биджиева высокий кредит доверия

Шамиль Газизов, гендиректор махачкалинского «Динамо» высказался о кредите доверия к главному тренеру коллектива – Хасанби Биджиеву. Специалист минувшей весной вывел динамовцев в РПЛ.

«Специалист вывел команду в премьер-лигу – это уже о многом говорит. Таких тренеров не много. Кадры надо растить и их беречь», - говорит Газизов для «РБ Спорт».

Напомним, что «Динамо» заняло в рамках прошедшего сезона Мелбет-Первой лиги второе место турнирной таблицы. Выше оказались только «Химки». Биджиев возглавил «Динамо» зимой, когда махачкалинцы расстались с Курбаном Бердыевым – именно он руководил командой в первой части сезона.