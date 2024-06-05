Прояснилась ситуация с новым главным тренером «Урала», но пока что неофициально.

Так, «шмели» с большой долей вероятности утвердят Евгения Аверьянова на посту главного тренера команды на сезон грядущий. Таким инсайдом делится журналист Metaratings Сергей Ильёв.

Напомним, что Аверьянов сменил Виктора Ганчаренко на посту рулевого уральцев между двумя стыковыми матчами с «Акроном». Увы, Аверьянову не удалось исправить ситуацию в ответном поединке – «Урал» победил со счётом 2:1, но для сохранения места в Премьер-лиге этого уральцам оказалось недостаточно. «Шмели» проиграли тольяттинцам – 2:3.

Ранее бессменный президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не станет главным тренером клуба.