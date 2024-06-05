Зобнин: Хотел бы поработать с Клоппом

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о том, с каким тренером хотел бы поработать.

«В «Ливерпуле» освободился Юрген Клопп? С ним бы поработал (смеется)», — сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в середине апреля «Спартак» объявил об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Команда заканчивала сезон с Владимиром Слишковичем, при котором ни разу не проиграла в шести встречах РПЛ.

Чемпионат России – 2023/24 «Спартак» завершил на пятой строчке, набрав 50 очков.

С нового сезона главным тренером «Спартака» станет бывший футболист «Интера» Деян Станкович.