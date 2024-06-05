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Игрок «Сочи» рассказал, почему при Морено прогрессируют голкиперы

05 Июня 2024 • 19:45 Комментировать

Голкипер «Сочи» Максим Рудаков рассказал, почему ему под руководством Роберта Морено проще и удобнее прогрессировать как вратарю.

«Очень много игровых ситуаций, ударов. Голкипер задействуется в квадратах, в футболе на сближенных и на больших воротах в рамках тренировок. Именно в таких условиях хорошо развиваться голкиперу», - говорит Рудаков телеканалу «Матч Премьер».

Как добавил вратарь, Морено ещё и очень близок к команде, а также уделяет внимание тактическому разбору абсолютно каждому сопернику.

Напомним, что испанский тренер пришёл в «Сочи» минувшей зимой. При нём клубу не удалось сохранить прописку в элите российского футбола – южане вылетели из Премьер-лиги с 16 места, которое за весну так и не смогли покинуть.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Максим Рудаков Роберт Морено ещё теги
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