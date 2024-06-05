Радимов отреагировал на предстоящее назначение Абаскаля в «Гранаду»

Известный экс-футболист Владислав Радимов поделился комментарием о возможном назначении Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Гранады».

Ранее появилась информация, что 35-летний Абаскаль уже подписал контракт с «Гранадой».

По мнению Радимова, у Абаскаля уже был вариант с «Гранадой», когда он начал нести чушь про состав и конфликтовать в «Спартаке» со всеми подряд.

«Мы все говорили, что Абаскаль хочет, чтобы его уволили. И вот лишние доказательства того, что у него было предложение, и он совершенно спокойно пойдет в «Гранаду», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль был главным тренером «Спартака» с июня 2022 по апрель 2024 года.