Шавло: «Спартаку» не надо покупать вратаря»

Сергей Шавло, бывший игрок московского «Спартака» полагает, что «красно-белым» не нужно покупать игрока на место основного вратаря. Ведь в команде есть Александр Максименко.

«Александр — первый номер в команде. Вопрос только в Селихове. К его мастерству нет претензий, напрягают постоянные травмы. Латышонок будет дорогой покупкой. Нужно своих вратарей воспитывать», - говорит Шавло для «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение одному из лучших голкиперов весны в РПЛ – Евгению Латышонку из «Балтики».

Помимо Максименко, в обойме вратарей «красно-белых» есть Александр Селихов и Илья Свинов.