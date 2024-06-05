Зобнин признал, что игроки «Спартака» были недовольны Абаскалем

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «красно-белых».

— Те ребята, которые были злы на Абаскаля, отпустили ситуацию, раскрепостились. Да и другие ребята раскрепостились. И, конечно, это сыграло большую роль в результате, — заявил Зобнин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, испанский тренер был уволен в середине апреля. Исполняющим обязанности наставника «Спартака» до конца сезон был Владимир Слишкович. Под его руководством «красно-белые» выдали шестиматчевую беспроигрышную серию в РПЛ.

Команда завершила сезон на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 турах.