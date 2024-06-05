Президент «Урала» не будет тренером команды

Перед ответным стыковым матчем за место в Российской премьер-лиге против «Акрона» Виктор Ганчаренко был уволен с должности главного тренера «Урала». Этот шаг не помог – «шмели» хоть и выиграли ответный матч на выезде, но по сумме двух встреч уступили со счётом 2:3. Как следствие, следующий футбольный сезон екатеринбуржцы проведут во втором по рангу дивизионе – в Мелбет-Первой лиге.

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, может ли он стать новым главным тренером команды.