Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» не будет тренером команды

05 Июня 2024 • 18:55 Комментировать

Перед ответным стыковым матчем за место в Российской премьер-лиге против «Акрона» Виктор Ганчаренко был уволен с должности главного тренера «Урала».  Этот шаг не помог – «шмели» хоть и выиграли ответный матч на выезде, но по сумме двух встреч уступили со счётом 2:3. Как следствие, следующий футбольный сезон екатеринбуржцы проведут во втором по рангу дивизионе – в Мелбет-Первой лиге.

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос, может ли он стать новым главным тренером команды.

«Конечно, я не буду тренером. Там нужны лицензии, а я уже отошел от этого давно», - цитирует Иванова «Спорт-Экспресс».
👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игрок «Зенита» Барриос назвал Мостового «петушарой» Суперкомпьютер назвал сборную, которая выиграет Евро-2024 Неймар назвал игрока, который должен выиграть «Золотой мяч» Игроки Бундеслиги выбрали лучшего тренера мира: Гвардиола занял второе место, Анчелотти – третий Хоселу назвал засранцами игроков «Реала» после финала Лиги чемпионов Назван главный претендент на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов, шансы Месси выросли Командир самолёта сделал объявление о Лунине во время полёта Кроос ответил болельщикам «Реала», попросившим его остаться Роналду не сыграет за Португалию - названа причина Кроос остро ответил, чем «Реал» и «Бавария» отличаются от других клубов
«Реал» Мадрид за тайм переломил «Боруссию» и в 15-й (!) раз выиграл Лигу чемпионов Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов Мбаппе – игрок мадридского «Реала» Лунин решил уйти из «Реала» в гранд АПЛ Назван главный фаворит на «Золотой мяч» после финала Лиги чемпионов – это игрок «Реала» Мостовой: У «Балтики» забрали чистейший пенальти «Зенит» хочет купить Соболева у «Спартака» Флик-шоу: «Барселона» занимается безумием «Барселона» не может зарегистрировать Флика УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий
Спортивные новости
Алькарас пробился в полуфинал «Ролан Гаррос», уверенно обыграв Циципаса Джокович снялся с «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Швёнтек разгромила Вондроушову и пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос» Медведев проиграл Де Минауру и покинул «Ролан Гаррос» «Эдмонтон» обыграл «Даллас» и вышел в финал Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Июня
19:10 · Россия. Премьер-лига
Шавло: «Спартаку» не надо покупать вратаря»
19:01 · Россия. Премьер-лига
Зобнин признал, что игроки «Спартака» были недовольны Абаскалем
18:55 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» не будет тренером команды
18:41 · Россия. Премьер-лига
Зазулин: «Зениту» нужно усилить позиции Сантоса и Барриоса» 1
18:41 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Очень жаль покидать ЦСКА»
18:36 · Россия. Премьер-лига
Гришин объяснил, почему ЦСКА выбрал Николича вместо Игнашевича
18:20 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» рассказали, где клуб проведёт летние сборы
18:15 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Неизвестно буду ли играть при Станковиче»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Газизов оценил вероятность прихода Дениса Черышева в махачкалинское «Динамо»
17:51 · Россия. Премьер-лига
Галямин: «Помазун начнёт сезон основным в ЦСКА»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Губернатор Ростовской области оценил работу Карпина в «Ростове»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Агент Зайнутдинова тремя словами отреагировал на информацию о «Зените»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Слишкович объяснил, почему не ставил Джикию в состав «Спартака»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Не исключено возрождение тандема Смолов - Николич»
17:36 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает, что Сафонов способен показать себя в «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем