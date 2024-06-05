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Зазулин: «Зениту» нужно усилить позиции Сантоса и Барриоса»

05 Июня 2024 • 18:41 Комментировать (1)

Бывший игрок питерского «Зенита» Игорь Зазулин порассуждал о позициях, которые необходимо в скором времени будет усилить «сине-бело-голубым».

«Очевидно, что нужен второй левый защитник на замену Дугласу Сантосу. Когда его нет, эта позиция становится проблемной. Нет и альтернативы Барриосу, как чистому разрушителю. Венделу комфортнее играть выше», - делится Зазулин для Legalbet.

Напомним, что Дуглас Сантос, капитан «Зенита» и Вильмар Барриос, опорник, находящийся в клубе уже пять лет, являются основными игроками питерцев на своих позициях. Сантос, к тому же, является и капитаном клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Игорь Зазулин Дуглас Сантос Вильмар Барриос ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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superzina
05 Июня 2024 в 19:19
А вот что нужно Зениту по мнению ГТ .
Семак: «Этот сезон очень сложный. У «Зенита» нет суперзвезд, которые бы решали.
Усиление не то, что раньше»
Т.е. по его мнению в нынешнем составе команды нет звезд, способных сделать результат.
Зениту нужны звезды, которые будут решать !
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