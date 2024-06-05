Зазулин: «Зениту» нужно усилить позиции Сантоса и Барриоса»

Бывший игрок питерского «Зенита» Игорь Зазулин порассуждал о позициях, которые необходимо в скором времени будет усилить «сине-бело-голубым».

«Очевидно, что нужен второй левый защитник на замену Дугласу Сантосу. Когда его нет, эта позиция становится проблемной. Нет и альтернативы Барриосу, как чистому разрушителю. Венделу комфортнее играть выше», - делится Зазулин для Legalbet.

Напомним, что Дуглас Сантос, капитан «Зенита» и Вильмар Барриос, опорник, находящийся в клубе уже пять лет, являются основными игроками питерцев на своих позициях. Сантос, к тому же, является и капитаном клуба.