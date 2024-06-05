Владимир Федотов: «Очень жаль покидать ЦСКА»

Российский тренер Владимир Федотов прокомментировал своё увольнение с должности наставника ЦСКА.

— Очень жаль покидать ЦСКА, тем более еще свежи в памяти мгновения прошлогодних «Лужников» и многих других важных побед. Но такова тренерская доля, — цитирует Федотова пресс-служба «армейцев».

Специалист поблагодарил руководство за доверие и за предоставленный шанс работать в таком клубе. По мнению Федотова, у его штаба получилось этим воспользоваться, ведь вместе они выиграли Кубок России и серебро РПЛ.

Минувший розыгрыш чемпионата России ЦСКА завершил на шестой строчке в турнирной таблице.