Гришин объяснил, почему ЦСКА выбрал Николича вместо Игнашевича

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин высказался о предстоящем назначении Марко Николича на пост наставника главной команды «красно-синих».

«Игнашевич — легенда клуба, очень перспективный тренер, но, наверное, Николич на данный момент сильнее и опытнее», — приводит слова Гришина Sport24.

По мнению специалиста, ЦСКА должен возглавлять тренер с именем, а Николич играл в Лиге чемпионов. Что касается Игнашевича, то ему нужно еще немного подождать, считает Гришин.

Напомним, ранее Николич уже работал в Российской премьер-лиге. В период с 2020 по 2021 год серб возглавлял московский «Локомотив».