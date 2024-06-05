В «Оренбурге» рассказали, где клуб проведёт летние сборы

В «Оренбурге», клубе РПЛ рассказали, где команда проведёт летние сборы. Для подготовки к новому сезону уральский клуб отправится в другую страну.

«Оренбург» проведёт сборы в Турции. Они начнутся 15 июня», - сказал «Чемпионату» Василий Еремякин, президент клуба.

Напомним, что «Оренбург» сумел сохранить свою прописку в Российской премьер-лиге без стыковых матчей. Клуб по итогу 30 прошедших туров минувшего сезона смог занять 12-е место турнирной таблицы.

Это будет третий подряд сезон «Оренбурга» в высшем дивизионе после возвращения. Возглавляет команду испанский тренер Давид Деограсия.