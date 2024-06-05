Зобнин: «Неизвестно буду ли играть при Станковиче»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин высказался о своих перспективах в команде под руководством нового главного тренера Деяна Станковича.

«К нам новый тренер приходит, все может поменяться. Неизвестно, на какой позиции я буду играть, и вообще буду ли играть», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

Хавбек отметил, что футбол является непредсказуемой штукой, поэтому всегда нужно быть готовым ко всему.

В минувшем сезоне 30-летний Зобнин принял участие в 29 матчах во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами.

Напомним, в апреле «Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. В новом сезоне командой будет руководить 45-летний Станкович.