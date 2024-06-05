Газизов оценил вероятность прихода Дениса Черышева в махачкалинское «Динамо»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о Денисе Черышеве. Российский полузащитник этим летом покинет итальянскую «Венецию» в качестве свободного агента.

«Большой игрок, чтобы он оказался у нас, должны совпасть наши возможности и его желание. Не сомневаемся в его качестве, но для перехода должно сойтись многое», - говорит Газизов для Sport24.

Напомним, что махачкалинские динамовцы по итогу сезона в Мелбет-Первой лиге впервые в клубной истории смогли выйти в элиту российского футбола. Клуб занял второе место в итоговой таблице, пропустив вперёд только «Химки».